Cidades Vídeo mostra momento em que caminhão derruba estrutura do Terminal Veiga Jardim, em Aparecida Acidente aconteceu por volta das 6h40 e não houve feridos

Imagens do circuito de câmeras do Terminal do Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, registraram o momento em que um caminhão entra no local e assusta alguns usuários, que aguardavam para embarcar. O incidente aconteceu por volta das 6h40 desta segunda-feira (12) e não houve feridos. O caminhão bateu contra parte da estrutura do terminal e o teto do lado esquerdo desabou. A área afetada dá acesso aos banheiros e as lanchonetes e está interd...