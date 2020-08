Cidades Vídeo mostra homem nadando no Parque Vaca Brava antes de morrer afogado Nas imagens, a vítima tentava atravessar o lago de um lado para o outro

Um vídeo gravado por uma pessoa que estava no Parque Vaca Brava na manhã desta quarta-feira (12) mostra o homem de 57 anos, que morreu após se afogar, atravessando o lago na região do Setor Bueno, em Goiânia. Nas imagens, a vítima tentava atravessar o lago de um lado para o outro. Ele nadava normalmente até que parou no meio da água. O homem então começou a faze...