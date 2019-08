Cidades Vídeo mostra homem de muleta sendo atingido por roda que se soltou de carro em Goiânia; veja Esta seria a quinta vez que a vítima é atropelada

Um circuito de câmeras registrou o momento em que um homem com muletas é atingido por uma roda de carro. O caso aconteceu no início deste mês em um bar no setor Santo Hilário, em Goiânia. As imagens mostram a vítima sentada em uma mesa, que está na calçada do estabelecimento. Segundo relatos esta é a quinta vez que ele é atropelado. O homem está de costas para a...