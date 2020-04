Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram um helicóptero de cor escura em um voo rasante sob o lago do Parque Cascavel, no Jardim Atlântico, em Goiânia, a poucos metros da água. A manobra provoca uma “tempestade” que teria como intuito inibir a presença de pessoas no espaço, uma vez que há medidas de restrição a aglomerações em vigência no Estado para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A ação teria ocorrido neste fim de semana.

De acordo com informações compartilhadas com as imagens, o helicóptero seria da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO). Pela gravação, contudo, a identificação não se faz possível. Procurada pela reportagem, a corporação não respondeu se pertence a ela a aeronave que aparece no registro em questão, mas disse que nenhum patrulhamento aéreo foi feito com o intuito de afastar pessoas de parques.