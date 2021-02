Cidades Vídeo mostra confusão entre familiares de presos e policiais da Cavalaria em frente a penitenciária Tumulto foi causado porque os familiares tentaram impedir a entrada de um caminhão da cavalaria

Familiares de presos da Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia, e policiais da Cavalaria da Polícia Militar, que foram ao local conter o motim que teve início no começo da tarde, se envolveram em uma confusão na porta do presídio nesta sexta-feira (19). Ver essa foto no Instagram ...