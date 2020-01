Cidades Vídeo mostra chegada da família logo após morte rapaz na Marginal Botafogo Breno Rodrigues, de 22 anos, morreu durante ação policial em área nas margens da via em Goiânia, no Jardim Goiás. Caso é investigado pela Polícia Civil

Um vídeo gravado por um familiar de Breno Rodrigues Pires do Rego, de 22 anos, morto durante ação policial na tarde do dia 2 de janeiro, registrou a revolta da família ao chegar no local. As imagens foram feitas instantes após o crime. A filmagem mostra conhecidos dele correndo em direção do local, uma área invadida às margens da Marginal Botafogo, no Jardim Goiás....