Cidades Vídeo mostra busca por turista desaparecido na Chapada dos Veadeiros, em Goiás Nesta quarta-feira (4), as buscas por Jacob Vilar Santana, de 31 anos, entram no terceiro dia

Um helicóptero e militares do Corpo de Bombeiros de Brasília passam a integrar as equipes de buscas pelo turista desaparecido no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, entre São Jorge e Alto Paraíso, na região Noroeste de Goiás. Nesta quarta-feira (4), as buscas entram no terceiro dia. Segundo a Corporação, 13 militares de Goiás, sendo 8 mergulhadores e os demais especialistas...