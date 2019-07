Cidades Vídeo mostra botos pegando peixes no Rio Araguaia O boto do Araguaia é uma espécie ameaçada de extinção

Pelo visto, os botos também estão curtindo o Rio Araguaia. A adolescente Ana Gabriela Rodrigues Napolitano, 12 anos, gravou na tarde de domingo (28), um vídeo onde dois botos aparecem às margens do rio, em Barra do Garças (MT), para pegar os peixes que estão por ali. A jovem estava passando o final de semana com a família em um rancho, quando os animais chegaram. De aco...