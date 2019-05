Cidades Vídeo mostra últimas imagens de Gabriel Diniz dentro de avião que caiu em Sergipe; veja Assessoria de comunicação de Gabriel Diniz confirmou a morte do cantor

Um vídeo mostra os últimos momentos de vida do cantor Gabriel Diniz. Nas imagens, o intérprete do hit ‘Jenifer’ aparece brincando dentro do avião. O cantor morreu nesta segunda-feira (27), na queda de um bimotor em Estância, no interior de Sergipe De acordo com o Corpo de Bombeiro Militar, os três tripulantes que estavam na aeronave morreram. Segundo o Regi...