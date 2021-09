Cidades Vídeo: Incêndio atinge fazenda em Pires do Rio, em Goiás Fumaça provocada pelas chamas pode ser vista de longe e atinge a cidade

Um incêndio atinge a pastagem de uma fazendo no município de Pires do Rio, localizado a 148 quilômetros de Goiânia, na tarde desta sexta-feira, 17. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma viatura foi enviada ao local para o combate às chamas. Pelas imagens divulgadas pela corporação é possível observar que a fumaça provocada pelas chamas pode...