Cidades Vídeo flagra aglomeração na Rua do Lazer, em Pirenópolis, durante feriado prolongado Imagens gravadas na cidade mostram pessoas circulando com dificuldade pela via, famosa por abrigar vários restaurantes e bares na cidade, sendo que várias estavam sem máscara

Foi registrada durante a noite deste sábado (22) uma aglomeração na Rua do Lazer, em Pirenópolis, município turístico localizado no Centro goiano. Vídeo gravado na cidade mostra pessoas circulando com dificuldade pela via, famosa por abrigar vários restaurantes e bares na cidade, sendo que várias estavam sem máscara. Essa não é a primeira vez que a cidade enfren...