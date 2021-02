Cidades Vídeo engana ao comparar dois trechos diferentes da Transamazônica para elogiar governo Bolsonaro Enganoso | Montagem de vídeo usa imagens de dois trechos diferentes da rodovia, um asfaltado e outro por pavimentar, como se fossem registros de um mesmo local em momentos diferentes. Na realidade, o trecho que aparece no vídeo como um lamaçal continua sem pavimentação e o outro já estava asfaltado quando o governo Bolsonaro tomou posse.

