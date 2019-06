Cidades Vídeo de freiras dançando em pousada de Pirenópolis viraliza na web; assista 🎥 Inspiradas em um clássico do cinema dos anos 90, as missionárias queriam agradecer e também aumentar as doações para instituição beneficente

Um grupo de freiras está fazendo sucesso na internet após uma apresentação de dança em Pirenópolis. Em um vídeo, as Irmãs Missionárias dos Pobres de Santa Terezinha do Menino Jesus aparecem dançando e cantando uma música pop. Elas contaram que queriam agradecer e também aumentar as doações para os seus trabalhos sociais. As freiras fazem parte da instituição benefi...