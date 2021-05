Cidades Vídeo de escola municipal militarizada de Goiás volta a chamar atenção nas redes sociais Gravado em 2019, vídeo mostra crianças em regime militar respondendo a perguntas em escola de Maurilândia, sudoeste goiano

Um vídeo gravado em 2019 na Escola Municipal Militarizada Costa e Silva, no município de Maurilândia-GO, voltou a chamar atenção nas redes sociais após uma crítica feita em redes sociais pelo ex-ministro do Meio Ambiente do governo Lula e atual deputado estadual no Rio de Janeiro (PSB), Carlos Minc. As imagens mostram crianças enfileiradas executando ordens militares e...