Cidades Vídeo: Após 77 dias internado, paciente de 42 anos vence a Covid-19 e recebe alta em Itumbiara Técnico em injeção eletrônica foi internado em junho, quando teve 75% do pulmão comprometido e foi entubado

Há mais de dois meses internado no Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos para tratamento contra a Covid-19, Adilson Alves de Souza, de 42 anos, venceu a doença e deixou a unidade nesta quarta-feira (8). O técnico em injeção eletrônica foi internado no dia 22 de junho. Após 10 dias, com 75% do pulmão comprometido, ele foi encaminhado para a Unid...