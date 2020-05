Cidades Vício de fumar pode aumentar na quarentena; veja dicas para controlar Período de restrições pode gerar gatilhos psicoemocionais que despertam o desejo pelo cigarro, mas momento também é oportunidade para rever o hábito

"Estou fumando muito mais na quarentena." Esse foi o tipo de resposta que obtive ao perguntar a algumas pessoas do meu círculo social mais próximo se o hábito delas de fumar havia mudado nesse período. Com a pandemia do novo coronavírus, quem pode ficar em casa se vê mais livre e com acesso mais fácil a uma tragada ao mesmo tempo que a situação pode gerar g...