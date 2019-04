Vida Urbana Vândalos invadem escola e roubam equipamentos de informática em Goiânia Segundo funcionários, o local foi todo revirado, as paredes foram pichadas e papéis espalhados

A Escola Municipal Recanto do Bosque foi alvo de vândalos, na madrugada deste domingo (31), no Residencial do mesmo nome, em Goiânia. Segundo funcionários, o local foi todo revirado, as paredes foram pichadas e os suspeitos espalharam papéis pra todo lado. Além disso, três computadores e um data show foram levados pelos criminosos. Os funcionários contaram também...