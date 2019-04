Vida Urbana Vândalos arrombam escola municipal em Aparecida de Goiânia Segundo funcionários da unidade, os suspeitos espalharam papéis e tintas para todos os lados, quebraram carteiras, armários e janelas

Uma escola foi alvo de vândalos, na madrugada desta segunda-feira (22), na Rua 1, esquina com C-64, no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. Funcionários do colégio contaram que os suspeitos arrombaram a entrada, espalharam papéis e tintas para todos os lados, quebraram carteiras, armários e janelas. Além disso, eles levaram uma TV e vários objetos. Por conta d...