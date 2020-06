Cidades UTIs lotam em três hospitais de Goiânia Leitos para casos graves ofertados no HC/UFG, HMMCC e Gastro Salustiano para o SUS em Goiânia ficaram várias horas na terça-feira ocupados. Santa Casa tenta abrir mais 10 vagas

Mesmo com a ampliação de mais 20 leitos de UTI para Covid-19 nas últimas duas semanas, a rede municipal de Goiânia viu nesta terça-feira (16) todas as 58 vagas ocupadas durante boa parte do dia, a primeira vez que a situação chega neste ponto. Neste mesmo dia, a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) bateu recorde de novos casos ...