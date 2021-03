Cidades UTIs de 18 capitais brasileiras atingem 90% de lotação Porto Alegre, Porto Velho e Rio Branco não têm nenhum leito disponível

Em 18 capitais brasileiras, a taxa de ocupação de leitos para casos graves da Covid-19 em UTIs ultrapassa 90% . Porto Alegre, Porto Velho e Rio Branco não têm nenhum leito disponível, segundo levantamento da Folha. A escalada de novos casos da doença colapsou hospitais pelo país. No início do mês, eram dez as capitais com mais de 90% de leitos de UTI em uso. Com a ...