Cidades Usuários são pegos de surpresa por paralisação de motoristas Apenas a Metrobus, que é do Estado, está funcionando normalmente. As demais empresas estão sem nenhum ônibus rodando

Os usuários do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia foram surpreendidos na manhã desta sábado (19) com a paralisação dos motoristas de quatro das cinco concessionárias. Apenas a Metrobus, que é do Estado, está funcionando normalmente. As demais empresas estão sem nenhum ônibus rodando. Os passageiros da região de Trindade e Goianir...