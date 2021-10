Cidades Usuários relatam instabilidade no WhatsApp, Facebook e Instagram nesta segunda-feira (4) 38% dos problemas mais notificados no WhatsApp têm relação com o envio de mensagens, enquanto os feeds do Instagram e do Facebook não carregam

Os usuários do WhatsApp, Facebook e Instagram relatam instabilidade dessas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (4). Internautas de todo o mundo estão relatando dificuldade pra acessar os serviços que pertencem ao Facebook. No Twitter, termo WhatsApp se tornou o primeiro nos Trending Topics. De acordo com o site DownDetector, que monitora sites e apps que nã...