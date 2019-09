Cidades Usuários reclamam de aperto em plataformas de terminal provisório, em Goiânia Estrutura construída para abrigar provisoriamente operação do Isidória causa transtornos a passageiros do transporte público

O primeiro dia útil do funcionamento do terminal provisório que substitui o Isidória, na Alameda João Elias, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, foi marcado pela adaptação dos usuários ao novo espaço. Entre as queixas está a dificuldade de algumas pessoas em localizar o local de parada da linha que utiliza. A confusão acontece porque todos os ônibus passam no terminal em ...