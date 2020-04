A Avenida T-63, no Setor Bueno, na Região Sul de Goiânia, está interditada desde às 16h30 desta quinta-feira (23) em razão de um protesto de usuários do transporte coletivo da região metropolitana da capital. Cerca de 20 usuários do sistema se revoltaram pelo fato de não conseguirem embarcar nos ônibus, pois os mesmos passavam na avenida com todos os assentos ocupados e, de acordo com as medidas de restrição do governo de Goiás para o combate ao novo coronavírus (Covid-19), não é permitido trafegar com pessoas em pé.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 17 horas e conseguiu convencer os usuários a liberarem uma das pistas da via no sentido Leste-Oeste, ou seja, do Setor Pedro Ludovico para o Setor Nova Suíça. Por volta das 17h30, os veículos de passeio já estavam passando pelas pistas restantes, e apenas a pista do corredor exclusivo de ônibus encontrava-se interditada. Servidores do consórcio das empresas concessionárias (Redemob) foram ao local para organizar o embarque. Questionada pelo POPULAR, a Redemob ainda não respondeu sobre o que causou o transtorno.