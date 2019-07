Cidades Usuários perdem o dia em atendimento do Vapt Vupt em Goiânia Demora para serviços, como renovação de carteira de identidade e do Sine, seriam pelo déficit de servidores

Inaugurado no final de 1999 com a promessa de agilizar os serviços do Estado diretamente com os cidadãos por meio de um atendimento rápido, o Vapt Vupt já tem ganhado apelidos dos usuários pela demora para conseguir resolver os problemas. O auxiliar de motorista Silvio Luiz Machado, de 46 anos, foi nesta terça-feira (16) no Vapt Tartaruga, como ele passou a chamar, pois ...