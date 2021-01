Os usuários do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia têm esperado até três vezes mais nos pontos de embarque ou nos terminais para conseguir prosseguir viagem nos ônibus. Assim, linhas que possuem um menor número de viagens, ou seja, baixa frequência de veículos na rota, fazem com que os passageiros permaneçam até mais de 3 horas no ponto. A situação é ainda pior porque essas linhas são aquelas de maior percurso, que trazem e levam pessoas das cidades do interior para Goiânia.

Na manhã de quarta-feira (6), usuários de Bonfinópolis protestaram na GO-010 pela demora dos ônibus e alegam esperar por até 3 ou 4 horas no ponto da rodovia pelos veículos desde o mês passado. Antes da pandemia, as viagens de Bonfinópolis a Goiânia no início de um dia útil tinham frequência de 35 minutos ou 49 minutos, a depender da linha. Os manifestantes bloquearam o trânsito na GO-010 por volta de duas horas, fazendo uma barreira e utilizando a queima de pneus.

A Polícia Militar (PM) acompanhou o protesto e um dos policiais chegou a disparar um tiro para cima para conter os passageiros indignados, que teriam arremessados objetos nos policiais quando estes tentavam desobstruir a via. Ninguém ficou ferido. A PM informou em nota que a ação policial vai ser verificada com informações e as imagens do ato. Cerca de 400 pessoas estiveram na manifestação por melhorias no sistema de transporte. Este foi o quarto protesto de passageiros das cidades do interior desde a última quinzena de dezembro.

Antes de Bonfinópolis, usuários de Bela Vista, Aragoiânia e Nerópolis se manifestaram. A demora é pior nos casos de linhas entre as cidades menores da região metropolitana e Goiânia porque o tempo entre um veículo e outro é grande e a população vai se acumulando nos pontos de embarque. Assim, quando o ônibus chega não é capaz de transportar todos os passageiros, mesmo superlotado. Para cumprir o atendimento, seria necessário reforçar a quantidade de viagens, caso a demanda demonstre essa necessidade.

Essa situação se dá porque essas linhas apresentam maior custo operacional e menor demanda, o que faz com que as elas sejam as primeiras afetadas na crise acumulada desde 2013 e que foi agravada com a pandemia de Covid-19. As empresas concessionárias alegam déficit operacional acumulado em R$ 75 milhões desde março e, sem o financiamento público e com baixa demanda de usuários, não seria possível realizar a operação em sua totalidade. A tendência, com isso, é que os maiores cortes de viagens ocorram justamente nos trajetos mais deficitários, já que em toda a rota não há troca de passageiros, ou seja, o número de usuários por ônibus é baixo ante os quilômetros rodados.

CMTC exige retomada no planejamento de viagens

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), órgão gestor do sistema metropolitano, informou em nota que ainda nesta semana vai exigir que as concessionárias retomem a execução do planejamento de viagens “sem prejuízo ao usuário”. O documento diz ainda que o órgão “acompanhou a manifestação em Bonfinópolis e também as reclamações de outras cidades da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos com usuários enfrentando atrasos nas viagens”.

A companhia pretendia que já na tarde de quarta-feira (6) as viagens fossem retomadas de acordo com o planejamento, para garantir a volta dos usuários. Na semana passada, O POPULAR publicou que a quantidade de ônibus utilizados no sistema caiu 23% durante as semanas entre o Natal e a virada de ano, enquanto que a demanda reduziu em 27%, ambos os números em relação ao começo do mês de dezembro.

Para se ter uma ideia, no dia 22 de dezembro, 833 veículos fizeram a operação, para cerca de 280 mil usuários, enquanto que no dia 29 do mesmo mês foram 790 veículos para cerca de 225 mil passageiros. Na terça-feira (5), foram 796 ônibus utilizados para um total de 245.433 usuários no dia. O número de viagens tem sofrido reduções em até 40%, isso se refere à frequência dos veículos que fazem a rota. Em janeiro do ano passado, cerca de 8,4 mil viagens foram realizadas por dia em média. Nos primeiros 5 dias deste ano, a média é de 5.088 viagens.



Empresas dizem se esforçar, mas reforçam incapacidade financeira

A partir da informação da Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo (CMTC) para que o atendimento dos usuários das cidades do interior ocorresse dentro do planejado, as concessionárias da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) informaram que “vão se esforçar para atender ao que foi determinado pelo órgão gestor”, de acordo com o RedeMob Consórcio. Por outro lado, as empresas ressaltam a existência da crise financeira no setor, que classificou como insustentável diante do contexto da pandemia. As concessionárias alegam que não conseguem pagar “fornecedores de insumos, como óleo diesel, pneu e outros itens relacionados à frota”. Afirmam ainda que têm feito todos os esforços para manter a operação no melhor atendimento possível. As empresas reforçam que a solução imediata é o cumprimento, pelos municípios, do Plano Emergencial formulado pelo Estado de Goiás e homologado parcialmente pela justiça. No caso, o poder público arcaria com as despesas operacionais, viabilizando o funcionamento do sistema diante da crise.