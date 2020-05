Cidades Usuários do transporte enfrentam filas e aglomerações no Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia Em novo decreto, Prefeitura da Capital fixou em 10 horários o início das atividades comerciais, industriais e serviços

Após a Prefeitura de Goiânia publicar um decreto onde torna obrigatório o escalonamento do horário de abertura de estabelecimentos de comércios, indústrias e serviços em Goiânia, os usuários do Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, enfrentaram filas e aglomerações nas plataformas de embarque e desembarque na manhã desta terça-feira (19). As novas determinações p...