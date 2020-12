Cidades Usuários do transporte coletivo protestam no Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia Passageiros reclamam que os veículos estão demorando até duas horas para passar

A demora dos ônibus levou os passageiros do transporte público de Goiânia a realizarem, na noite desta segunda-feira (28), um protesto no terminal Praça da Bíblia. Usuários reclamam que as empresas diminuíram o número de frotas e os veículos estão demorando até duas horas para passar. Em nota, a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (Redemob) lamentou os tra...