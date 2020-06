Cidades Usuários do transporte coletivo enfrentam filas e aglomerações no Terminal Praça da Bíblia Reportagem esteve no local e flagrou veículos com passageiros em pé

Usuários do transporte coletivo enfrentaram na manhã desta segunda-feira (22) mais um dia de filas e aglomerações. A reportagem do O Popular esteve no Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, em Goiânia, e flagrou a situação nas plataformas de embarque e desembarque. A reportagem também flagrou veículos com passageiros em pé, o que vai contra a orientação e...