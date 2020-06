Cidades USP, Unesp e Unicamp decidem voltar só com aulas remotas no segundo semestre As três universidades juntas têm cerca de 180 mil alunos e reitores temem contaminação; disciplinas práticas serão adiadas para o ano que vem

As universidades de São Paulo (USP), Estadual de Campinas (Unicamp) e Estadual Paulista (Unesp) decidiram que as aulas vão voltar em agosto de maneira remota e que provavelmente todo o segundo semestre será feito também dessa maneira. Os reitores das três instituições se dizem preocupados com a contaminação de alunos, professores e funcio...