USP inaugura laboratório que identifica doenças emergentes

A Universidade de São Paulo (USP) por meio de acordo tripartite assinado pelo Instituto Pasteur e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), inaugurou na quinta-feira (4) a Plataforma Científica Pasteur-USP no Centro de Inovação na zona oeste da capital paulista. A plataforma conta com um conjunto de 17 laboratórios do renomado instituto francês voltados à pesquisa de age...