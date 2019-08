Cidades “Uso minhas forças para que não passem pelo que passei” Mulher que viu os filhos serem mortos pelo ex-companheiro e quase foi assassinada por ele conta sobre sua luta após a tragédia em evento sobre Lei Maria da Penha

No Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), durante seminário na última sexta-feira, dia 30, que abordou os 13 anos da Lei Maria da Penha, a ativista Bárbara Penna de Moraes Souza, de 25 anos, ministrou a palestra “Um Sorriso a Cada Luta”, e falou ao POPULAR sobre o tema. Exemplo de superação, ela que nasceu em Goiânia, mas ainda com menos de quatro anos se mudou...