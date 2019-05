Cidades Uso de tecnologias na saúde é tema de debate no Hint One Experience, em Goiânia Evento realizado em Goiânia debateu a aplicação de inteligência artificial na rotina de atendimentos de pacientes, tornando o tratamento o mais personalizado possível

A presença da tecnologia, o uso de dados e do auxílio de inteligência artificial na rotina de atendimentos estão cada vez mais recorrentes na área de saúde. Ontem, profissionais e investidores que atuam em Goiás puderam ter contato com inovações que estão sendo desenvolvidas e já adotadas em outros locais. O evento Hint One Experience, organizado pelos médicos Fabiano...