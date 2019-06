Cidades Uso de simulador para obtenção de CNH será facultativo As medidas começam a valer no prazo de 90 dias a serem contados a partir desta segunda-feira (17)

Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje (17) torna facultativo o uso de simulador de direção veicular no processo de formação de condutores, para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As novas regras preveem, ainda, redução de 25 para 20, no número de horas-aula (h/aula) prátic...