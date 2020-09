Cidades Uso de máscaras pode induzir produção de anticorpos contra Covid-19 Cientistas argumentam que carga viral mais baixa eliminada com o uso do acessório pode garantir resposta imune

O simples ato de usar uma máscara para se proteger pode também levar à produção de anticorpos contra o Sars-CoV-2 no seu corpo. Essa é a hipótese levantada por pesquisadores da Universidade da Califórnia e publicada como nota na revista científica The New England Journal of Medicin, uma das mais prestigiadas da área, na semana passada. A ideia, segundo defendem os...