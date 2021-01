O prefeito recém-eleito do município de Terezópolis de Goiás, Uilton Pereira, decidiu publicar um decreto que flexibiliza a utilização de máscaras na cidade. A decisão ocorre no momento em que a curva epidemiológica da Covid-19 em Goiás mostra um novo crescimento no número de casos e de óbitos e o município, localizado na região central do Estado, conta com 64 casos suspeitos de contaminação.

A informação foi confirmada pelo secretário de Gestão da prefeitura, Michael Santos, que justificou a decisão do prefeito. "Estamos há 10 dias sem registro de novos casos da doença no município, disse.

Eventos

O decreto ainda libera a realização de eventos para até 400 pessoas, com uso de máscaras e álcool em gel. O uso de máscara continua obrigatório em comércios, templos religiosos e repartições públicas.

Covid-19 em Terezópolis de Goiás

De acordo com o painel de Covid-19, atualizado às 12:00 desta sexta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), Terezópolis de Goiás já confirmou seis mortes em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia. Ao todo, 475 pessoas se infectaram com o vírus na cidade, sendo que 469 se recuperaram. Atualmente, o município conta com 64 casos suspeitos de contaminação.

Curva epidemiológica

O Estado verificou uma manutenção do número de contaminados e de mortes pela doença a cada semana seguida de uma redução que durou até o fim de novembro. Na semana epidemiológica 45, que é a segunda de novembro, já inicia-se o aumento de casos, saindo de 3,68 mil na semana anterior para 4,19 mil. Isto resultou no aumento de óbitos três semanas depois, quando, até então, foram registradas 74 mortes por Covid-19 ante as 69 da semana anterior.

Veja o decreto na íntegra: