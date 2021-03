Cidades Uso de ônibus em Goiânia cai em horário de bloqueio, mas sobe logo depois Sistema teve movimentação no pico da curva de demanda, que passou para as 7h, mas com menos pessoas. CMTC vê primeiro dia como positivo

O primeiro dia de funcionamento do projeto de embarque prioritário implantado no sistema de transporte público coletivo (TPC) da região metropolitana de Goiânia (RMG) foi de confusão em terminais e pontos de ônibus e reclamações de usuários, mas com o resultado esperado pelas autoridades. No pico da manhã desta terça-feira (23), houve redução de 40,6% no uso dos ônibus, l...