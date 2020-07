Cidades Uso da ivermectina contra a Covid-19 divide médicos Uso do medicamento de forma profilática e no tratamento precoce do novo coronavírus tem aumento. Médico que defendia o uso do remédio e está infectado segue internado em Goiânia

O uso da ivermectina - medicamento usado comumente para combater parasitas - no tratamento do novo coronavírus (Sars-CoV-2) tem ganhado cada vez mais popularidade e dividido médicos que são contra e a favor do uso do medicamento. De um lado, um grupo defende que, mesmo sem comprovação científica da eficácia, o medicamento tem ajudado, na prática, a evitar quadros graves ...