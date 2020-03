A Usina Rio Verde e a cervejaria Ambev, produtoras de derivados do álcool, decidiram doar produtos para ajudar no combate a proliferação do novo Coronavírus (covid-19). A usina doou 10 mil litros de álcool 70% para a administração municipal da cidade.

O produto será utilizado para a esterilização de vários ambientes públicos e em todas as unidades de saúde do município.

Já a cervejaria disse que está produzindo 500 mil unidades de álcool em gel para serem doados a hospitais públicos dos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que são as cidades onde há o maior número de casos confirmados da doença.

Cada hospital receberá 5.000 unidades do produto e a própria empresa será responsável pela entrega.