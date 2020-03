A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uruaçu informou, nesta terça-feira (17), que dois casos de possível infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) são monitorados no município, que fica no Norte do Estado. Em nota, a pasta informou que um caso suspeito está sob investigação epidemiológica e outro se trata de uma pessoa que não se enquadra diretamente nos critérios diretos para a definição de caso suspeito, mas que também passa por avaliação.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que ainda não possui informações sobre tais casos, que, dessa forma, ainda não estão incluídos na relação de casos suspeitos existentes em Goiás.

O paciente cujo caso é considerado suspeito pelo município é funcionário da prefeitura e teve contato com assessores de um político que estariam com a infecção, segundo informou o titular da SMS de Uruaçu, Josimar Nogueira Alves, ao POPULAR. O outro caso é o de uma mulher que reside no município e teria estado em Brasília (DF) junto a estrangeiros que teriam visitado os Estados Unidos, mas que não teriam apresentados sintomas da doença. Apesar de não se enquadrar no perfil definido para testes, ela foi examinada para que a hipótese seja descartada, conforme explicou o secretário.

A SMS afirmou que as amostras para a realização de exames já foram coletadas e encaminhadas para o Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) para a confirmação do diagnóstico, que deve ser divulgado em 48 horas. “Pedimos cautela e tranquilidade diante da situação”, frisa Alves, que assina o comunicado.

Até esta segunda-feira (16), o Estado possuía 9 casos confirmados, 83 suspeitos e 54 descartados.