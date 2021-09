Cidades Urso Robinho tem picolé e piscina para enfrentar o calor em Goiânia Animal ficou nacionalmente conhecido em 2020, quando o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal solicitou a transferência dele para um santuário, em São Paulo

O tempo seco e quente de Goiânia tem sido um desafio não apenas para os humanos. No Zoológico da capital, um morador especial teve cuidados reforçados desde que as condições da moradia foram parar na Justiça. Agora, com um ambiente de 650 m², o urso Robinho que pesa 248 kg, utiliza uma piscina de 18 mil litros de água e conta com picolés de frutas e sangue bovino na dieta...