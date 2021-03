Cidades Urso Robinho deverá permanecer no Zoológico de Goiânia, confirma nova decisão PGM afirma que qualidade de vida do animal "só tem aumentado" no Zoológico, excluindo assim razões para a sua transferência

Uma decisão do juiz substituo Sebastião Fleury, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), mantém o urso Robinho no Zoológico de Goiânia. A decisão de tutela em 1º grau foi tomada após argumentação da Procuradoria-Geral do Município (PGM) de que a qualidade de vida do animal “só tem aumentado” no local, excluindo assim razões para sua transferência. Em uma aç...