*Atualizada às 18h

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) determinou a paralisação das aulas em todos os níveis educacionais, públicos e privados, por 15 dias, como medida para conter a disseminação do novo coronavírus em Goiás. A nota técnica divulgada na tarde deste domingo (15), assinada pelo titular da pasta, o secretário Ismael Alexandrino, informa que a interrupção das atividade deve ocorrer preferencialmente a partir desta segunda-feira (16), com tolerância máxima até quarta-feira (18). Também diz que a medida pode ser prorrogável a depender da avaliação da autoridade sanitária do Estado.



A exceção se aplica aos alunos universitários dos cursos da área de saúde. "Para estes, recomenda-se que sejam incluídas imediatamente, e em todas as disciplinas e períodos, aulas alinhadas às orientações técnicas dos protocolos do Ministério da Saúde e da SES-GO, abrangendo as características epidemiológicas, diagnósticas, clínicas e terapêuticas observadas na Covid-19 e nas demais Síndromes Respiratórias Agudas Graves, com foco no indivíduo e na coletividade", diz a nota.

A nota técnica detalha a forma como as aulas para os universitários dos cursos da área da saúde sejam ministradas: grupos menores, de até 10 pessoas, preferencialmente em salas com janelas e corrente de ar natural, e não somente ar-condicionado. Diz ainda que todos os universitários da saúde "deverão se comportar como aliados no combate à pandemia" e que poderão ser convocados a qualquer tempo pelo Estado.

"A qualquer tempo, o poder público poderá convocar todos os graduandos da saúde a ajudarem nas unidades de saúde atuais ou que venham a ser montadas com a finalidade de combater a pandemia e outras implicações ao sistema de saúde relacionadas à Covid-19."

Escolas públicas

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que a decisão para a suspensão das aulas foi de forma conjunta com a SES-GO e, logo, a mesma será acatada prontamente. No entanto, há o entendimento sobre a dificuldade para que a informação chegue a toda a comunidade da rede estadual de forma rápida, especialmente em cidades mais afastadas da Região Central. Por isso, as escolas estarão abertas amanhã (16) e os professores estarão nas unidades para recepcionar os alunos, visto que não há o interesse de deixar os estudantes e pais desamparados.

Assim, nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17) as unidades escolares permanecerão abertas para informar os alunos, pais e professores sobre as determinações para a suspensão das atividades escolares e que, a partir de quarta-feira (18) não haverá mais a entrada dos estudantes nas escolas. Na rede municipal de ensino de Goiânia, até o final da tarde deste domingo (15) não há uma determinação sobre a partir de quando haverá a suspensão total das atividades, o que só deverá ocorrer a partir de amanhã. Deste modo, as unidades recepcionarão a comunidade escolar nesta segunda-feira (16) normalmente para a informação sobre as novas determinações.

Escolas particulares

O Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Goiás está reunido nesta tarde para discutir como os colégios serão avisados. A entidade não soube informar se há tempo hábil para a suspensão das atividades a partir de amanhã.

UFG

A reitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG) também está reunida para definir a partir de quando as aulas na instituição serão suspensas. Até então, o comitê interno da UFG que está acompanhando a situação da pandemia de coronavírus teria uma reunião amanhã para discutir os assuntos, entre eles a suspensão de aulas. Com a determinação da SES, o reitor Edward Madureira afirma que isso só faz sentido se todos estiverem juntos nisso. A reunião de agora é para definir se as aulas de amanhã (16) já ficariam suspensas ou se a suspensão será a partir de terça-feira (17) dado o prazo para advertir todos os alunos. A tendência é que a determinação seja acatada de pronto.