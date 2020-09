Cidades Urbanistas imaginam modelo ideal para Goiânia em um futuro pós-pandemia Profissionais acreditam que a tendência é a valorização de locais abertos e mudanças na moradia e transporte

Uma cidade com mais espaços urbanos ao ar livre, menos deslocamentos e ambientes arejados, com acesso à água e esgoto, é o que os urbanistas indicam como modelo ideal para Goiânia em um futuro pós-pandemia de coronavírus (Sars-CoV-2). A necessidade de distanciamento social mostra que as zonas urbanas não estão preparadas para segurar uma infecção viral de rápido contá...