Nota técnica divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) neste domingo (15) revela que o governo estuda convocar estudantes de graduação da área de saúde para atuar em unidades de saúde atuais ou que venham a ser montadas para combater o coronavírus.

"A qualquer tempo, o poder público poderá convocar todos os graduandos da saúde a ajudarem nas unidades de saúde atuais ou que venham a ser montadas com a finalidade de combater a pandemia e outras implicações ao sistema de saúde relacionadas à Covid-19”, diz o texto.

A nota também determina a paralisação das aulas em todos os níveis educacionais, públicos e privados, por 15 dias, como medida para conter a disseminação do novo coronavírus em Goiás. A interrupção das atividade deve ocorrer preferencialmente a partir desta segunda-feira (16), com tolerância máxima até quarta-feira (18). Também diz que a medida pode ser prorrogável a depender da avaliação da autoridade sanitária do Estado.

A exceção se aplica aos alunos universitários dos cursos da área de saúde. "Para estes, recomenda-se que sejam incluídas imediatamente, e em todas as disciplinas e períodos, aulas alinhadas às orientações técnicas dos protocolos do Ministério da Saúde e da SES-GO, abrangendo as características epidemiológicas, diagnósticas, clínicas e terapêuticas observadas na Covid-19 e nas demais Síndromes Respiratórias Agudas Graves, com foco no indivíduo e na coletividade", diz a nota.

A nota técnica detalha a forma como as aulas para os universitários dos cursos da área da saúde sejam ministradas: grupos menores, de até 10 pessoas, preferencialmente em salas com janelas e corrente de ar natural, e não somente ar-condicionado.

A pasta determina também a avaliação do trabalho em casa para atividades administrativas, classificado como teletrabalho. O quinto ponto da determinação assinada pelo titular da pasta, o secretário Ismael Alexandrino, diz: "aos órgãos da administração direta e indireta, empresas públicas, privadas e do terceiro setor, a avaliação imediata da possibilidade de realização de teletrabalho em todas as áreas com perfil administrativo". A medida, no entanto, resguarda o atendimento ao cidadão.