Cidades Universidades vão ajudar na recuperação da bacia do Rio Doce Quinze projetos foram selecionados para receber R$ 5,6 milhões

Universidades de Minas Gerais e do Espírito Santo vão participar de pesquisas para identificar formas de recuperação das áreas da bacia do Rio Doce, impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 5 de novembro de 2015. A intenção dos estudos é monitorar e gerar soluções inovadoras para as ações de reparação. Os 15 projetos selecionados, entre ...