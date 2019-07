Cidades Universidade federal tem energia cortada por falta de pagamento Segundo a assessoria da universidade, a instituição foi surpreendida porque estava negociando com a empresa responsável pela distribuição de energia

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) teve a energia elétrica cortada hoje (16) por falta de pagamento, de acordo com a assessoria de imprensa da instituição. O corte ocorreu por volta das 11h. Segundo a assessoria da universidade, a instituição foi surpreendida porque estava negociando com a Energisa, empresa responsável pela distribuição de energia no est...