Cidades Universidade Federal de Goiás cria graduação em Inteligência Artificial Respeitada pelo trabalho que desenvolve no Instituto de Informática, universidade do Estado lança bacharelado para atender mercado carente de mão de obra especializado

Referência nacional em ensino e pesquisa, o Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (INF/UFG) volta a inovar ao lançar de forma pioneira no Brasil o curso de graduação em Inteligência Artificial (IA). A criação do novo bacharelado, aprovada por unanimidade pelo conselho da instituição, visa a preencher uma lacuna no mercado de trabalho que possui alta...