Cidades Universidade Estadual de Goiás realiza vestibular no dia 30 de maio A princípio, o exame seria realizado em 21 de março, mas foi adiado devido o agravamento da pandemia da Covid-19

No dia 30 de maio a Universidade Estadual de Goiás (UEG) realiza as provas do Vestibular UEG 2021/1, e do Processo Seletivo Especial para Refugiados e Portadores de Visto/Acolhido Humanitário 2021. A princípio, o exame seria realizado em 21 de março, mas foi adiado devido ao agravamento da pandemia da Covid-19. Segundo a Universidade, as provas serão realizada...