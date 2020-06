Cidades Universidade de Rio Verde pode prorrogar aulas não presenciais até o dia 31 de dezembro Decisão tem como base a portaria do Ministério da Educação (MEC), do dia 16 de junho, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais durante a pandemia da Covid-19

Matéria atualizada em 26/06/2020, às 20h53 A Universidade de Rio Verde (UniRV) publicou uma portaria, na terça-feira (23), informando que pode prorrogar as aulas não presenciais até o dia 31 de dezembro de 2020. A ideia é manter o distanciamento enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. A decisão tem como base a portaria do Ministério da Educação (MEC), ...